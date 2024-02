Die „Schrecksekunde“ überwinden Ein Workshop in Berlin verrät, wie man auf rechte Parolen reagiert

Die härteste Tür der Stadt hat an diesem sonnigen Nachmittag der Konferenzraum der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg. „Nein, sorry, wir sind voll“, sagt Workshop-Leiterin Antonia Huckle und blickt in etwa zehn enttäuschte Gesichter. Diese gehören zu Menschen, die lernen wollten, wie man am besten auf rechte Parolen reagiert. In dem Raum sitzen 25 Menschen im Stuhlkreis, die es reingeschafft haben. Es gibt keine Voranmeldung, wer zuerst kommt, ist dabei. Es sind 18 Frauen und sieben Männer, ihr Alter reicht geschätzt von Ende 20 bis Mitte 60.