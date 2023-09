Die Spreewald-Greenhorns Auf dem Rad zu Fließen und Festtagsplinsen

Seit zwanzig Jahren leben wir in Berlin. Mittlerweile haben wir zwei Kinder und immer häufiger das Bedürfnis, mal aus der Stadt rauszukommen. Und trotzdem: Wir waren noch nie im Spreewald. Schorfheide und Uckermark, Oderbruch, Fläming und Havelland, das sind so die Destinationen für die kleinen Alltagsfluchten am Wochenende – aber den Spreewald, den haben wir immer geflissentlich gemieden.