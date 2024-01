Diebe mit Beute geflüchtet Unbekannte überfallen Juweliergeschäft in Berlin-Wedding

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagvormittag ein Juweliergeschäft in Berlin-Wedding überfallen. Die Tatverdächtigen drangen gegen 10.30 Uhr in das Geschäft in der Müllerstraße ein. Nach Angaben der Polizei schlugen sie unvermittelt mit einem Hammer auf die Vitrinen ein und stahlen Wertgegenstände.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Anschließend sollen die Tatverdächtigen unerkannt mit der Beute in Richtung des Sankt Philippus-Apostel-Friedhofs geflüchtet sein. Verletzt wurde niemand. Einer der Verdächtigen soll jedoch einer der Mitarbeiterinnen bedrohlich den Hammer gezeigt haben, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 übernommen.