Dooring-Unfall in Berlin-Mariendorf Radfahrerin fährt gegen plötzlich geöffnete Autotür und stürzt

Am Mittwochnachmittag ist eine Radfahrerin in Berlin-Mariendorf in eine geöffnete Autotür gefahren. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, soll die 69-Jährige gegen 16 Uhr den Radweg auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Körtingstraße entlang gefahren sein.

Ein 28-jähriger Autofahrer habe zuvor seinen Pkw zur Hälfte auf dem Gehweg geparkt. Sein 24-jähriger Beifahrer habe dann die Fahrzeugtür von innen geöffnet. Die 69-Jährige sei gegen die Beifahrertür gefahren und zu Boden gestürzt.

Bei dem Sturz zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu, die der alarmierte Rettungsdienst noch vor Ort versorgte. Dann kam die Radfahrerin zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte leitet die weiteren Ermittlungen. (Tsp)