Tagesspiegel Plus Drei Menschen verletzt bei Unfall in Berlin : Auto kracht nach Zusammenstoß mit anderem Wagen in Restaurant

Weil er die Vorfahrt missachtet hat, hat ein 18-Jähriger am Freitagabend in der Friedrichstraße einen heftigen Unfall verursacht. Eines der Autos landete im Eingangsbereich eines Restaurants.