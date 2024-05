Droht Berlin eine Klo-Polizei? Wenn Pinkeln zum politischen Akt wird

Wussten Sie schon? Pinkeln ist ein politischer Akt. Zum Beispiel der kleine Park bei mir gleich um die Ecke in Schöneberg. Am Rande des Rasens steht plötzlich ein gelber Kasten. Darauf eine lange Liste an Verhaltensvorschriften.

Stellen Sie sich davor, spannen Sie Ihren Beckenboden an, halten Sie den Atem an, denn es stinkt wie die Pest, und lesen Sie aufmerksam die Philosophie der Stadtplaner. Dauert nur eine halbe Stunde. Sie erfahren, dass diese Trockentoiletten das Klima schützen. Dass sie eine Mission haben: das Patriarchat abzuschaffen und Geschlechtergerechtigkeit herzustellen.

Jetzt betreten Sie eine der drei Kabinen: Sie können sich im Sitzen, Stehen oder Hocken erleichtern (die Zeiten sind vorbei, in denen nur Türken und Franzosen wie die Barbaren pinkelten). Drinnen eine weitere Litanei von Verboten und Anleitungen: Rauchen verboten! Kein Trinkwasser! In der Kabine „Hocken“ eine Gebrauchsanweisung per Du: 1. Geh in die Tiefe und hocke. 2. Nutze etwas Papier (nb etwas!). 3. Werfe das Papier in den Papierkorb! 4. Desinfiziere deine Hände! Alles auch auf Englisch.

Droht Berlin eine Klo-Polizei?

Und für die Analphabeten zwei Skizzen nebeneinander: ein Tropfen und ein Häufchen Scheiße. Die Scheiße ist durchgestrichen. Verboten. Werden wir in Berlin bald eine Klo-Polizei haben, die Strafzettel verteilt? Ich danke den Sprayern von Herzen für ihr anarchistisches Graffiti an den Wänden der „Sitz“-Kabine.

Die Deutschen haben Pinkler schon immer gerne gemaßregelt. In keinem anderen europäischen Land werden Männer dazu genötigt, sich zu setzen. Für Franzosen sind die kleinen Schilder über Toiletten in emanzipierten Badezimmern sehr exotisch. Bei uns gilt der „petit coin“, die „kleine Ecke“ als Ort der absoluten Intimität, wo „sogar der König alleine hingeht“.

Die Moralisten des Gender haben, gelinde gesagt, keinen Sinn für Ironie. Diese Toiletten, so loben sie, „bieten allen Menschen die Möglichkeit, ihr kleines Geschäft schnell und unkompliziert zu verrichten.“ Schnell und unkompliziert? Um das alles noch zu vereinfachen, werde ich zukünftig auf eine alte und bewährte Methode zurückgreifen: mich heimlich hinter einen Busch hocken, in die Blätter blicken, die dort oben im Wind erzittern und mir die Frühlingsbrise um die Nase wehen lassen. Was für ein Genuss, so ein befreiendes Piss-in!

Übersetzung aus dem Französischen: Odile Kennel

Das französische Original

Le saviez-vous ? Pisser est un acte politique. Prenez le petit parc à côté de chez moi à Schöneberg. En bordure de la pelouse est apparue une cabine jaune placardée de directives. Postez-vous devant, serrez le périnée, retenez votre souffle car l’odeur est pestilentielle et lisez attentivement la philosophie des urbanistes. Ça ne vous prendra qu’une petite demi-heure. Vous découvrirez que ces Trockentoiletten protègent le climat. Vous apprendrez qu’ils sont investis d’une mission : abolir le patriarcat et établir l’égalité des sexes et des genres quel que soit le genre que chacun s’attribue.

Choisissez ensuite l’une des trois cabines : vous pouvez vous soulager assis, debout ou accroupi (loin sont les temps où il n’y avait que les Turcs et les Français qui pissaient comme des sauvages). A l’intérieur d’autres injonctions vous assaillent : Rauchen verboten ! Kein Trinkwasser ! Dans la cabine „Hocken“ un mode d’emploi per Du: 1. Geh in die Tiefe und hocke. 2. Nutze etwas Papier (nb etwas!). 3. Werfe das Papier in den Papierkorb! 4. Desinfiziere deine Hände! Tout ça traduit en anglais. Et pour les analphabètes deux croquis côte à côte : une goutte et une crotte. La crotte est barrée. Interdit. Je me demande si à Berlin on va bientôt créer une police des chiottes qui distribuerait des contraventions. Je remercie de tout cœur les tagueurs pour leurs graffitis anarchiques sur les murs de la cabine « assis ».

Les Allemands ont toujours aimé régimenter les pisseurs. Dans aucun autre pays d’Europe on oblige les hommes à s’asseoir. Pour les Français ces petits écriteaux accrochés au-dessus de la chasse d’eau dans les salles de bain émancipées sont très exotiques. Chez nous, on dit que le « petit coin » est le lieu de l’intimité absolue où « même le Roi va seul ».

Les moralistes du genre n’ont pas le sens de l’ironie, c’est le moins que l’on puisse dire. Ces toilettes, se félicitent-ils, « bieten allen Menschen die Möglichkeit ihr kleines Geschäft schnell und unkompliziert zu verrichten » Schnell und unkompliziert? Alors moi pour simplifier encore les choses j’ai décidé de revenir à une méthode ancienne et éprouvée : aller s’accroupir en cachette dans un buisson, regarder les feuilles qui palpitent au vent dans les arbres, humer la brise printanière. Quel plaisir de pisser sans entrave.