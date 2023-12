Tagesspiegel Plus „Du brauchst warme Sachen? Schreib uns!“ : Berliner Schule bietet bedürftigen Schülern per Aushang Hilfe an

Trotz Kälte kommen Schüler ohne Winterjacke und mit löchrigen Schuhen zum Unterricht. Die Gretel-Bergmann-Schule will das ändern – mit einem besonderen Vorgehen.