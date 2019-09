Wieder hat es in Berlin einen Unfall mit einem E-Scooter gegeben: Im Stadtteil Wedding wurde ein Fahrer am Freitag schwer verletzt, als er nach Angaben der Polizei vom Sonnabend mit einem Kleintransporter zusammenstieß.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 29-Jährige mit dem E-Scooter zunächst auf einem Gehweg an der Müllerstraße in Richtung Transvaalstraße gefahren sein. Nach Zeugenangaben überquerte er anschließend an der Müllerstraße an einer Fußgängerampel in Höhe eines Einkaufszentrums eine Ampel zunächst bei Grün. Doch als er den Mittelstreifen erreichte und über die andere Fahrbahn der Müllerstraße rollen wollte, zeigte die Ampel Rot.

Tagesspiegel Background Mobilität & Transport E-Mobilität, Logistik in der Stadt, Verkehrspolitik: Das Briefing zu Mobilität und Transport. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Dann stieß der E-Scooter-Fahrer mit dem Kleintransporter zusammen. Durch die Kollision stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Er erlitt Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Mehr zum Thema Verkehrssicherheitstage Berliner Polizei kontrolliert jetzt verstärkt im ganzen Stadtgebiet

Die Berliner Polizei hatte binnen eines Monats 21 Verkehrsunfälle mit E-Scootern registriert. Darunter waren 4 Schwer- und 15 Leichtverletzte. Den Angaben zufolge waren meistens die Rollerfahrer schuld.