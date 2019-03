Ich musste an Gasore denken und stellte ihn mir in der Position des jungen Fahrers vor. Neben seinem Ehrgeiz gehörte auch viel Glück dazu, damit er es zu Ruhm und Erfolg schaffen konnte. Im Land gibt es tausende junge Ruander, die mindestens genauso talentiert sind, aber nicht gefördert werden können und, wie damals auch Gasore, Lasten oder Personen hin und her fahren müssen.



Er hat den großen Sprung geschafft und es ziemlich weit gebracht. Zu seinen großen Erfolgen gehört der zweite Platz bei der Tour of Rwanda von der Hauptstadt Kigali nach Gisenyi, an der Grenze zur DR Kongo. Die Tour ist kein Klacks, es geht ununterbrochen hoch, runter oder um die Kurve. Es blieb jedoch nicht bei Ruanda: Gasore verschlug es in die ganze Welt. Seine Ehefrau ist stolz auf ihn, aber wenig begeistert von den ganzen Auslandsaufenthalten. Immer, wenn er verreist, meint sie: „When will you be back and don’t lie to me!“.



Auf dem eigenen Kontinent kam Gasore nach Kamerun, Südafrika und an die Elfenbeinküste. In Indien nahm er an den Commonwealth Games teil. Neben Mosambik ist Ruanda das einzige Mitglied des Commonwealth of Nations, ohne dabei historische Verbindungen zum Vereinigten Königreich zu haben. Indien hat ihn begeistert, das Verkehrschaos dort aber etwas überfordert.



Über seine Erfahrung in der Schweiz schwärmt er gerne und erzählt mir von Bircher Müsli im Alpenland. Zu seinen Schweizer Fahrradkollegen pflegte er ein gutes Verhältnis. Die meisten von ihnen konnten jedoch wenig mit seinem Heimatland anfangen. Manchmal begegnete er der Reaktion: „Rwanda...? Ah you mean Uganda, right?“.



Auch in den USA, in England und Brasilien stellte er sein Können unter Beweis. In Brasilien kam es zu einem Unfall, bei dem sein altes Rad zu Bruch ging. Der Amerikaner, mit dem er den Crash erlitt, schenkte ihm kurzerhand ein neues, mit dem er bis heute stolz fährt.