Die Berliner Polizei hat ihre Tests zu sogenannten Super Recognizern in den eigenen Reihen abgeschlossen. Mit diesen Tests sollen Polizist:innen mit einem besonderen Blick für Gesichter gefunden werden. Nur gut 1400 Beamt:innen hätten sich daran beteiligt, erläuterte ein Sprecher der Polizei. Die Behörde hatte im vergangenen Sommer mit dem Verfahren gestartet und dafür alle rund 18.500 Polizist:innen in Berlin eingeladen. Die Daten werden nun ausgewertet, sagte der Sprecher.

Danach kümmere sich das Landeskriminalamt (LKA) um die Fragen, wer sich als Super Recognizer eignen könnte und wie entsprechende Einsätze aussehen könnten. Menschen mit dieser Fähigkeit haben eine besondere Begabung, Gesichter wiederzuerkennen und dadurch Personen zu identifizieren. Bislang gebe es aber noch wenige Erfahrungen mit Super Recognizern in der Polizeiarbeit, bemerkte der Sprecher.

In den Tests der Berliner Polizei sollten die Teilnehmer:innen demnach Gesichter am Computer in verschiedenen Situationen und Schwierigkeitsgraden wiedererkennen. Auch die Polizei in NRW will in einem Pilotprojekt ihr Team von Super Recognizern vergrößern. (dpa)