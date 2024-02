„Ein richtig cooler Atze eigentlich“ Wie Mark Forster vom familienfreundlichen Popstar zum Rapper-Buddy wurde

Der deutsche Sänger Mark Forster hat zwei Markenzeichen: seine Kappe, ohne die man ihn in der Öffentlichkeit nie sieht. Und banale Songtexte. In seinem Hit „Übermorgen“ heißt es beispielsweise: „Guck, wie weit wir’s schon geschafft hab’n / Doch ich glaub‘, ist nur der Anfang / Keine Träne hier umsonst / Ich wein‘ vor Glück wegen dem, was kommt“.