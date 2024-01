Ein Verletzter in Berlin-Wittenau Auto überschlägt sich – Feuerwehr mit 48 Kräften vor Ort

In Berlin-Wittenau hat sich am Dienstagmittag ein Auto überschlagen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall in der Oranienburger Straße verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Demnach rückte die Feuerwehr mit 48 Kräften zur Unfallstelle in der Nähe des U-Bahnhofs Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik aus. Weiteres war zunächst nicht bekannt.

Zunächst hatte die Feuerwehr auf der Online-Plattform X mitgeteilt, dass mehrere Menschen bei dem Unfall verletzt wurden und korrigierte kurz darauf die Zahl nach unten. (dpa)