Einbrecher festgenommen Polizisten umstellen Imbiss in Berlin-Charlottenburg

In Wilmersdorf ist in der Nacht zu Dienstag ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierte ein Zeuge gegen 22 Uhr die Polizei.

Der Mann hatte beobachtet, wie ein Unbekannter in einen Imbiss in der Konstanzer Straße einbrach. Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude und forderten den Mann auf, herauszukommen. Das tat er zunächst, wehrte sich dann aber heftig und verletzte dabei drei Einsatzkräfte.

Diese legten ihm dann Handfesseln an und überprüften seine Personalien. Außerdem fanden sie bei dem Mann mutmaßlich gestohlenes Bargeld. Der 27-jährige Tatverdächtige soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (Tsp)

