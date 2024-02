Einbruch in Müggelheim Erneut Werkzeug aus Berliner Feuerwache gestohlen

Erneuter Einbruch in eine Berliner Feuerwache: In der Nacht zu Dienstag sind Kriminelle in die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Müggelheim im Bezirk Treptow-Köpenick eingebrochen. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Bericht der „Berliner Zeitung“.

Nach Angaben der Sprecherin wurde am Dienstagmorgen eine Anzeige erstattet, nachdem der Einbruch bemerkt worden war. An der Feuerwache seien Einbruchsspuren wie etwa aufgehebelte Türen festgestellt worden. Die Täter erbeuteten laut Polizei Werkzeug und Geld.

Wie die „Berliner Zeitung“ berichtete, sollen zahlreiche Brech- und Schneidwerkzeuge, darunter hydraulische Akku-Spreizer, gestohlen worden sein. Dies konnten Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.

Die Werkzeuge werden eingesetzt, um zum Beispiel Menschen, die nach einem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt sind, zu befreien. Doch auch bei Kriminellen ist das Spezialwerkzeug der Feuerwehr beliebt. Immer wieder kommt es in Berlin zu Einbrüchen in Feuerwachen, bei denen unter anderem Hydraulik-Spreizer gestohlen werden.

So wurden bei mehreren spektakulären Einbrüchen und Überfallen von Kriminellen aus dem Clan-Milieu derlei Werkzeuge wie Spreizer genutzt. Die Diebe des Sachsen-Geschmeides, Männer des berüchtigten Remmo-Clans, öffneten so zum Beispiel im Herbst 2019 die Fenstergitter des Grünen Gewölbes in Dresden.

Mit einem Spreizgerät brachen mehrere Räuber aus dem Clan-Milieu im Oktober 2018 einen überfallenen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz auf und schossen mehrfach bei der Verfolgungsjagd auf die Polizei. Auch Bankschließfächer und Geldautomaten wurden damit bereits gewaltsam geknackt.

Erst im Dezember legte Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen zu den Einbrüchen in Berliner Feuerwache die bisherige Schadensbilanz für das Jahr 2023 vor. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 190.000 Euro. (Tsp)