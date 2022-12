Einbruch in Tierheim Berlin Video zeigt Spuren der Verwüstung – Tresor aus Wand gerissen

Das Berliner Tierheim ist nach eigenen Angaben Opfer eines schweren Einbruchs geworden. In der Nacht zu Dienstag sei in die Büroräume auf dem Gelände im Ortsteil Falkenberg in Hohenschönhausen im Nordosten Berlins eingebrochen worden, teilte der Tierschutzverein am Dienstag als Betreiber des Tierheims mit.

„Die Täter hinterließen im Eingangsbereich und in den Büroräumen der Tierheimleitung eine Spur der Verwüstung. Wände wurden aufgebrochen, Glastüren zerstört und ein Tresor wurde aus der Wand gerissen.“

Ein von den Tierschützern bei Instagram gepostetes Video zeigt die von den Einbrechern verursachten Zerstörungen im Detail. Dazu heißt es: „Gerade so kurz vor Weihnachten tut so ein Einbruch bei einem gemeinnützigen Verein, der sich um Tiere in Not kümmert, besonders weh.“

Und weiter: „Die Tiere haben Gott sei Dank keinen Schaden genommen. Nicht auszudenken, was hätte passieren können.“

Schon früher hab es „einige harmlosere Einbrüche gegeben, so brutal ist aber noch nie vorgegangen worden“. Die Polizei bestätigte, dass eine Anzeige wegen des Einbruchs eingegangen sei. (dpa)

