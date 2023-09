Eine Person verletzt Brand in Zelle in Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es in der Justizvollzugsanstalt in Moabit gebrannt. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel am Montagmorgen auf Nachfrage. Zunächst hatte ein Polizeireporter der „BZ“ berichtet.

Nach Aussagen des Sprechers wurde der Brand gegen 2 Uhr gemeldet. So soll es im dritten Stockwerk in einer Gefangenen-Zelle eine Matratze gebrannt haben, in der sich zu dem Zeitpunkt eine Person aufhielt. Die Löschung soll nur wenige Minuten in Anspruch genommen haben. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Eine Person kam wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Zur Brandursache konnte der Sprecher keine Angaben machen. (Tsp)