Einnahmen gehen an die Aids-Hilfe Romano und Regina Halmich kellnern in Berlin

Gäste des Berliner Hard-Rock-Cafes sollten sich ihre Bedienung diesen Donnerstag ganz genau anschauen. In den Kellnerschürzen könnten der Berliner Sänger Romano, Boxweltmeisterin Regina Halmich oder Moderatorin Lola Weippert stecken. Die drei Promis kellnern ab 16 Uhr für den guten Zweck, wie es in einer Ankündigung heißt.

Ein anständiges Trinkgeld sollte drin sein: Alle Einnahmen der von den Promis bewirteten Tische sollen der Berliner Aids-Hilfe zugutekommen. Anlass für die Aktion ist der Welt-Aids-Tag am Freitag.

Für die Spendensammlung wurde sogar ein neuer Drink geschaffen: der Sparkling Red mit Wodka und roten Früchten. Auch das Geld, das mit dem Verkauf des Longdrinks erwirtschaftet wird, geht den Angaben nach an die Aids-Hilfe. Genauso wie die Münzen, die am Donnerstag in einer Jukebox vor Ort landen.

Das Hard-Rock-Cafe sei „ein Ort der Akzeptanz und Gleichberechtigung“, erklärt Kristina Lange, General Managerin der Berliner Filiale. Das Unternehmen unterstütze die LGBTQ+-Community bereits seit Jahren, unter anderem auch mit Pride-Kampagnen. Auch die Spendenaktion stehe in diesem Zusammenhang. Das Motto sei „Love all, serve all“. (Tsp)