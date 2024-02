Endstation Öffentlichkeitsfahndung? Warum ein Berliner Essensdieb mit Foto gefahndet wurde

Am 13. September 2023 soll ein Mann bei einem Restaurant der Fast-Food-Kette „Burgermeister“ Essen geklaut haben, auf der Flucht stößt er einen Zeugen zur Seite. Dies schreibt die Berliner Polizei in einem Fahndungsaufruf mit Bild Ende Januar – fast fünf Monate nach dem Vorfall.

Warum die Einsatzkräfte nach einem mutmaßlichen Burger-Räuber mit Foto fahnden – und niemand weiß, wie erfolgreich Öffentlichkeitsfahndungen eigentlich sind.

Wenn wir auf Video haben, wie ein Kaugummi geklaut wird, dann suchen wir nicht mit Foto nach dem Dieb. Pressesprecher der Berliner Polizei

Die Erheblichkeit der Tat

Ob es zu einer Öffentlichkeitsfahndung, kurz Ö-Fahndung, komme, habe mehrere Gründe, sagt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Die erste Hürde: Videomaterial. Dann kommt es auf die Tat selbst an: „Wenn wir auf Video haben, wie ein Kaugummi geklaut wird, dann suchen wir nicht mit Foto nach dem Dieb.“

Was den Kaugummi vom Burger-Diebstahl unterscheidet? Bei letzterem sei Gewalt im Spiel gewesen. Der mutmaßliche Burger-Dieb soll auf der Flucht einen Zeugen, der ihn aufhalten wollte, zur Seite gestoßen haben, dieser erlitt Verletzungen am Ellenbogen und Knien, schreibt die Polizei im Fahndungsaufruf.

„Wenn es zu einer Körperverletzung kommt, kann bereits eine Straftat von erheblicher Bedeutung vorliegen“, sagt der Polizeisprecher. Auch „erheblich“ sind queerfeindliche Übergriffe oder Volksverhetzung, fügt ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin hinzu. „Das sind Delikte mit einer Öffentlichkeitswirkung, da besteht ein anderes Verfolgungsinteresse als bei einem Diebstahl aus einer anonymen Supermarktkette.“

Die Öffentlichkeitsfahndung als letztes Mittel

Geregelt ist die Öffentlichkeitsfahndung in Paragraf 131b der Strafprozessordnung. Dort steht: Eine Veröffentlichung von Bildern ist zulässig, wenn die „Feststellung der Identität [...], auf andere Weise aussichtslos [...] wäre“.

Oft werden wir gefragt: hätte man die Fahndung nicht auch früher ausschreiben können Pressesprecher der Berliner Polizei

Neben der Erheblichkeit der Tat gibt es also ein weiteres Kriterium: Bevor die Polizei fahnden kann, muss sie erst prüfen, ob sie den Tatverdächtigen auf eine andere Art und Weise ermitteln kann. „Oft werden wir gefragt: Hätte man die Fahndung nicht auch früher ausschreiben können“, sagt der Polizeisprecher. Doch die Befragung von Zeug:innen und die Auswertung der Spuren am Tatort brauche Zeit. Auch deshalb sei nach dem Burger-Dieb erst fünf Monate später gefahndet worden.

Ob es zu einer Fahndung kommt, entscheidet weder Staatsanwaltschaft noch Polizei – sondern ein:e Richter:in. Sobald ein richterlicher Beschluss vorliege, gehe dieser zurück an die Polizei, sagt der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Die ermittelnde Dienststelle bereite die Fahndungsfotos dann vor und kommuniziere sie an die zentrale Pressestelle der Polizei. Von dort gelangt sie dann in die Zeitung und auf Social Media.

Die einzige Ausnahme ist eine akute Bedrohung, also beispielsweise eine Serie sexualisierter Gewalt Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin

„Die einzige Ausnahme dieses Ablaufes ist eine akute Bedrohung, also beispielsweise eine Serie sexualisierter Gewalt“, fügt der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft hinzu. Dann könne die Polizei auch ohne richterlichen Beschluss mit Foto nach einem mutmaßlichen Täter suchen.

Später (Teil-)Erfolg – aber wie oft gelingt eine Fahndung?

Und dann? „In vielen Fällen ist die Fahndung mit Foto tatsächlich auch erfolgreich“, sagt der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Im Falle des mutmaßlichen Burger-Diebs ließ die Polizei nur einen Tag später verlauten: Ein 27-Jähriger konnte durch einen Zeugen identifiziert werden. Verurteilt ist er Mann allerdings noch nicht.

Wie viele Öffentlichkeitsfahndungen es genau gibt und in wie vielen Fällen sie zu einer Verurteilung führen, weiß weder Staatsanwaltschaft noch Polizei oder Senatsverwaltung. Eine offizielle Statistik werde nicht geführt, sagt der Pressesprecher der Berliner Polizei.

Eine Fahndung ist immer auch eine Stigmatisierung. Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Einblick verschaffen allerdings immer wieder parlamentarische Anfragen. Gab es 2015 noch 50 Öffentlichkeitsfahndungen der Berliner Polizei, so stieg die Zahl auf 82 im Jahr 2016. Dies geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor.

In den darauffolgenden Jahren hat die Anzahl der Fahndungsaufrufe rapide angezogen: 2017 gab es 138 und 2018 insgesamt 137 Öffentlichkeitsfahndungen. 2019 sei die Anzahl dann wieder auf 99 gesunken, ergänzt der Polizeisprecher. Ein Kollege habe die Zahlen mal händisch zusammengezählt. In wie vielen Fällen die Tatverdächtigen allerdings rechtskräftig verurteilt werden, darüber finden sich keine Zahlen.

Öffentlichkeitsfahndungen sind an hohe Voraussetzungen geknüpft: „Eine Fahndung ist immer auch eine Stigmatisierung“, sagt der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft ergänzend. „Wenn sich ein ‚gesucht wegen‘ neben einem Gesicht befindet, dann kriegt man das so ohne weiteres nicht aus der Welt.“