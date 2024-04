Tagesspiegel Plus Er flüchtete auf einem E-Scooter : Mann zündet Transporter in Berlin-Hellersdorf an

Am frühen Samstagmorgen fiel ein Mann Zivilfahndern auf: Er hantierte an einem geparkten Transporter. Danach stand die Fahrerkabine in Flammen. Der Fall erinnert an eine ähnliche Tat vor einer Woche.