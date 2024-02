Er soll Mann mit Pflasterstein verletzt haben Berliner Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Mit der Veröffentlichung eines Fotos (zur Öffentlichkeitsfahndung der Polizei) bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen. Der Gesuchte soll einem 29-Jährigen im Juni einen Pflasterstein gegen den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser schwere Verletzungen davontrug.

Die Tat ereignete sich am Samstag, 24. Juni 2023, gegen 18.40 Uhr nach einem kurzen Wortwechsel in der Tauentzienstraße vor dem Eingang eines Sportstudios. Der Tatverdächtige wird von der Polizei als vermutlich osteuropäisch, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 175 cm groß beschrieben. Er hat eine schlanke Statur, kurze blonde Haare und einen kurzen Bart.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kennt den Gesuchten und kann Angaben zu seiner Person und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61a in Moabit, unter den Telefonnummern (030) 4664-273110 (zu Bürodienstzeiten) und 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.

(Tsp)