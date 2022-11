Erneut schwerer Radunfall in Berlin 87-jähriger Radfahrer in Kaulsdorf angefahren und schwer verletzt

Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Kausldorf von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstagmorgen auf der Mosbacher Straße von einem kreuzenden Wagen angefahren worden, teilte die Polizei mit.

Demnach stürzte er dabei schwer. Rettungskräfte brachten den Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 59 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Nach den Angaben vom Freitag war der Radfahrer vorfahrtsberechtigt. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht klar.

Erst am vergangenen Montag war es in Berlin-Wilmersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 44-jährige Radfahrerin war von einem Betonmischer auf der Bundesallee überfahren worden. Sie erlag am Donnerstagmorgen schließlich ihren schweren Verletzungen.

Der Unfall hatte eine Diskussion über die Verantwortung von Klimademonstranten ausgelöst, die sich zuvor auf der Stadtautobahn festgeklebt hatten. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr traf durch den dortigen Stau erst mit Verspätung an der Unglückstelle ein.

