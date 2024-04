Eröffnungswochenende im Museum Barberini Viele Zeitfenster für Modigliani-Schau in Potsdam ausgebucht

Das Museum Barberini in Potsdam ist am Eröffnungswochenende für die neue Ausstellung über den Maler Amedeo Modigliani bei den Besuchern auf viel Interesse gestoßen. Etliche Zeitfenster seien ausgebucht gewesen, es habe noch Restkarten gegeben, teilte ein Sprecher am Sonntag nach dem Auftakt der Ausstellung mit.