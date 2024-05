Tagesspiegel Plus Erst sonnig, dann gewittrig : Bis zu 25 Grad und Gewitter am Freitag in Berlin und Brandenburg

Der Freitag beginnt sonnig in Berlin. Gegen Nachmittag und Abend ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, lokal mit Starkregen. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad Celsius.