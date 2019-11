Ob sie vermisst worden sind und ihren Fans gefehlt haben, wollen die Ärzte auf ihrer Homepage wissen. „Ist euch jetzt klar, dass mit uns die Welt schöner ist!?", fragen sie.

Die Berliner Kultband kündigte am Montag an, im Jahr 2020 wieder auf Tour zu gehen – für das erste Mal seit acht Jahren. Zudem soll 2020 ein neues Album der Band erscheinen – das erste seit 2012.

Ärzte-Konzerte ab November 2020

Die Tour „In the ä Tonight" beginnt am 7. November 2020 in der Arena Hannover – und es werden 14 Auftritte folgen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

In Berlin spielt die Band am 18.12. in der Max-Schmeling Halle. Die Preise für Konzertkarten beginnen bei 46 Euro.

"Heulen vor lachen": Sie leben woanders und berlinern nur selten. Sie kommen aus Spandau und Frohnau, aber Lokalpatriotismus liegt ihnen nicht. Hier das große Berlin-Interview von 2003.

"Dein Tod macht mich traurig" - Gedenken an Hagen Liebing, der 2016 gestorben ist. „Du warst ein unglaublich wichtiger Teil der Berliner Musikkultur", schreibt Ärzte-Schlagzeuger Bela B. Jetzt meldet sich auch die Band zu Wort.

Weitere Städte sind Leipzig, Köln, Bremen, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Erfurt, Frankfurt, Chemnitz und München. Vorverkaufsstart ist der 14. November ab 17 Uhr auf der Homepage der Band.

A wie Abschied

Im Frühjahr hatten Farin Urlaub (56), Bela B (56) und Rodrigo González (51) ihre Fans mehr als einen Monat zittern lassen. Durch eine Aktion auf ihrer Homepage streuten Die Ärzte das Gerücht, dass sie sich trennen.

Auf der Website ließen sie ihre Fans ein Wort erraten, welches sich am Ende zu „Abschied“ zusammenfügte – womit sie letztendlich aber nur einen Song bewerben wollten. Ja, für die drei Musiker ist Humor eins der obersten Gebote.