Er zog im Streit um eine Nichtigkeit ein Messer: Nach dem Tod des 13-jährigen Mohammed ist der Angeklagte zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden - wie es von der Staatsanwaltschaft gefordert worden war. Das Berliner Landgericht sprach Gökhan Ü. am Donnerstag des Totschlags sowie der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der 41-Jährige war dem palästinensischen Jungen Ende Oktober 2020 in einem Tunnel unter der S-Bahn am Monbijoupark in Mitte zufällig begegnet. Ein Beinahe-Rempler war Auslöser einer Auseinandersetzung.

Mohammed, genannt Momo, verstarb noch am Tatort. Einen damals 22-jährigen Begleiter des Jungen verletzte Ü. erheblich.

Auf zwölf Jahre Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hatte der Staatsanwalt plädiert. Die Verteidigerin verlangte Freispruch. Notwehr habe vorgelegen. Die Anwälte der Eltern hatten lebenslange Haft wegen Mordes gefordert. Aus niedrigen Beweggründen habe Ü. gehandelt, begründeten sie. „Rassismus spielte eine Rolle“, hieß es weiter im Plädoyer der Nebenklage. Nach der Tat habe Ü. zu seiner Begleiterin gesagt, die „arabischen Hurensöhne“ seien an den Falschen geraten.

Momo war mit Freunden unterwegs. Sie wollten zum Spreeufer. Weil der 13-Jährige auf ein Handy geschaut habe und unachtsam gewesen sei, habe er die Begleiterin von Ü. beinahe angerempelt, so die Anklage. Die Frau, mit der er ein Date hatte, habe ausweichen müssen. „Darüber erregte sich der Angeklagte.“ Als einige Begleiter des 13-Jährigen hinzutraten, habe Ü. ein Messer gezogen.

Gökhan Ü., ein gelernter Fleischer, hatte im Prozess von einem „Missverständnis“ gesprochen und davon, dass er sich bedroht gefühlt habe. Das Messer habe er „zur Selbstverteidigung gegen mehrere Personen“ gezogen. Er sei in Panik geraten, habe aber keinen bewussten Stich gesetzt. Die Eltern des Jungen, die Nebenkläger sind, bat er „voller Demut“ um Entschuldigung.

Momo war sieben Jahre alt, als er mit seiner Mutter auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland kam. Sie hatten in einem palästinensischen Flüchtlingslager gelebt. „Wir sind tagelang durch Berge gelaufen, sind mit einem Schlauchboot gefahren, Wasser kam rein – Momo dachte, er würde sterben“, so die Mutter. Vater und Geschwister kamen später nach.

„Wir sind nach Deutschland gekommen, damit unsere Kinder nicht getötet werden“, sagten die Eltern nach fünfwöchigem Prozess. „Dann kommt so einer und bringt ihn um.“