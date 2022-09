„Es fehlt an engagierten Häftlingen“ Wie funktioniert Pressefreiheit im Gefängnis, Herr Bach?

Von Teilen der Justiz gefürchtet, unter Häftlingen bundesweit heiß begehrt: Der „Lichtblick“ aus der JVA Tegel ist die weltweit einzige unzensierte Gefangenenzeitschrift. Der Lichtblick geht an Gefängnisse, Anwälte und Medienhäuser in ganz Europa, einige wenige Ausgaben wurden sogar nach Übersee verschickt. Momentan ist die Redaktion von der Justiz geschlossen worden, da ein Redaktionsmitglied die Räume dafür genutzt haben soll, sein Geschäft außerhalb der JVA weiter zu betreiben. Nun steht die Zukunft der Gefangenenzeitung auf dem Spiel. Der wegen Kreditkartenbetrug verurteilte 47-jährige Andreas Bach war bis vor kurzem ihr Chefredakteur. Bach ist inzwischen im offenen Vollzug und tagsüber als Maler in Berlin tätig. Bei einem Kaffee konnte Bach mit dem Tagesspiegel sprechen, „draußen“ wie er sagt.

