Zwei neue Türme, im Süden und im Norden der Europa-City, werden das neue Stadtquartier am Hauptbahnhof erweitern. Rund 140 Millionen Euro investiert die Aktiengesellschaft CA-Immo in das 69 Meter Gebäudensemble „Campus am Nordhafen“.

Gestaltet wird es nach Plänen der Architekten Kleihues + Kleihues, das sich in einem internationalen Wettbewerb unter 20 Büros durchsetzte. Schmale Streifen aus rotbraunen Klinker rahmen das feine Raster schmaler Fenster des ungewöhnlichen Entwurfs ein. Gut vier Jahre wird es dauern, bis der Entwurf realisiert wird.

Dagegen reichen die Entwickler den Antrag für Genehmigung des Baus vom „Hochhaus am Europaplatz“ in einer Woche ein. 84 Meter hoch wird der Neubau nach Plänen von Allmann Sattler Wappner schräg gegenüber vom Hauptbahnhof in den Himmel ragen. Die Baukosten beziffert die Firma mit rund 145 Millionen Euro. Im Sommer des kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten starten. Etwa vier Jahre wird es dauern bis die Büros auf einer Fläche von 29.000 Quadratmetern den Mietern übergeben werden können.

Der Hochhauskomplex im Norden der Europacity. Rechts die Brücke an der Fennstraße. Vor uns: der Nordhafen. Foto: CAImmo/Investor

Weil die Berliner Wirtschaft wächst und viele neue Firmen in die Stadt ziehen, wächst der neue Stadtteil zwischen Spandauer Schifffahrtkanal und Heidestraße schneller als erwartet. In diesem Jahr vermietete die Firma 26.000 Quadratmeter Bürofläche, mehr als ein Viertel davon in dem laut CA-Immo „modernsten Bürohaus Europas“ - dem gläsernen „Cube“ südlich vom Hauptbahnhof.

Die Europa-City wächst und wächst. In der Mitte zwischen Hauptbahnhof und Total-Tower - das neue Hochhaus in der Bildmitte. Simulation: Investor/CAImmo

Wegen der großen Nachfrage seien Mieten von 25 bis 27 Euro je Quadratmeter für Büroflächen im „New York hub“ an der Heidestraße erzielt worden, so Konzern-Sprecher Markus Diekow. Im Cube 32 bis 35 Euro je nach Ausbau und Lage. Das ganze Gebiet der Europa-City entstand auf einer früheren Bahn-Brache auf 60 Hektar. Noch gut zehn Jahre wird es dauern, bis alle Neubauten stehen: Im Jahr 2030 wird dann eine „Geschossfläche“ von einer Million Quadratmetern in Beton gegossen sein, ein Drittel davon sind Wohnungen. Die Gesamt-Investition des vor mehr als einem Jahrzehnt gestarteten Quartiersentwicklung wird auf rund fünf Milliarden Euro geschätzt.

Der Würfel vorm dem Hauptbahnhof an der Spree. Grafik: Investor/CAImmo

