Europäischer Filmpreis in Berlin „Europa ist krank, wir sollten uns gut kümmern“

Es gibt Filme, die beginnen mit dem Ende. Wäre diese Geschichte so eine, dann würde sie in einem Taxi anfangen, das in der Nacht auf Sonntag im Sprühregen von Treptow nach Prenzlauer Berg fährt. Mit dem Regisseur des Schwarz-Weiß-Films „Oh Boy“ sitze ich mit nassen Haaren frierend auf der Rückbank.