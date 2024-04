Europawahl am 9. Juni Briefwahl beginnt – Wahlhelfer in Berlin gesucht

Rund sechs Wochen vor der Europawahl am 9. Juni hat am Montag in Berlin der Versand der Wahlbenachrichtigungen begonnen. Gleichzeitig öffneten in den Bezirken die Briefwahlämter. Wer per Brief abstimmen möchte und nicht am Wahltag im Wahllokal, kann direkt vor Ort seine Kreuzchen machen oder die Briefwahlunterlagen beantragen, um zu Hause in Ruhe seine Entscheidung zu treffen. Das ist online, mittels eines formlosen schriftlichen Antrags oder durch Rücksendung der entsprechend ausgefüllten Wahlbenachrichtigung möglich.

Laut Wahlleitung sollen die ersten Wahlbenachrichtigungen am Dienstag in den Briefkästen landen. Bis 19. Mai – drei Wochen vor der Wahl – sollen alle zugestellt sein. Unter den knapp 2,8 Millionen potenziell Wahlberechtigten in Berlin sind nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler rund 251.000 hier lebende Menschen aus anderen EU-Staaten. Laut Bröchler haben sich jedoch nur wenige in das hiesige Wählerverzeichnis eintragen lassen, sodass er im Moment von rund 2,5 Millionen Wahlberechtigen für Berlin ausgeht. Etliche hier lebende EU-Bürger dürften nach seiner Einschätzung in ihren Heimatländern abstimmen.

Europawahl: 16- und 17-Jährige dürfen erstmals abstimmen

Personen, die bisher nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können das noch bis zum 19. Mai beantragen. Erstmals dürfen nach Änderung eines Bundesgesetzes auch schon 16- und 17-Jährige bei der Europawahl abstimmen. In Berlin sind das nach Angaben des Landeswahlamtes vom Montag etwa 55.000 junge Menschen, zunächst war von etwa 36.000 die Rede. Auf dem Stimmzettel stehen 34 Parteien.

Nach Angaben Bröchlers werden noch immer Wahlhelfer gesucht. Nach einem entsprechenden Aufruf letzte Woche sei die Zahl der noch benötigten Helfer von 5700 auf 2800 gesunken. Besonders großer Bedarf herrsche noch den Bezirken Tempelhof-Schöneberg und Lichtenberg. Insgesamt werden am 9. Juni etwa 30.000 Wahlhelfer in den Urnen- und Briefwahllokalen gesucht. (dpa)