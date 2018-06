Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen, der am 15. Mai 2018 in der Straßenbahn der Linie M8 in Fennpfuhl attackiert und geschlagen worden war. Die Straßenbahn fuhr gegen 17:30 Uhr in Richtung Ahrensfelde.

Eine 25-jährige Zeugin hatte sich nach Polizeiangaben schützend vor den Jungen gestellt und war mit ihm gemeinsam an der Haltestelle Bernhard-Bästlein-Straße ausgestiegen, wo der mutmaßliche Täter auch die junge Frau angegriffen und geschlagen haben soll.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kennt den abgebildeten Jugendlichen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz zu den Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-953300, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-950130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.