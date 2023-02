Fahndung erfolgreich Tatverdächtige nach versuchtem Raub ermittelt

Zwei junge Männer sollen im Sommer letzten Jahres einen 21-Jährigen überfallen haben. Die Polizei Berlin hatte am Dienstag mit der Veröffentlichung von drei Bildern um Mithilfe bei der Suche nach den Tatverdächtigen gebeten. Am Freitag gab die Polizei bekannt, dass die beiden identifiziert werden konnten.

Am Nachmittag des 25. Juli 2022 waren die beiden mutmaßlichen Täter an den die Bahnhofshalle des Potsdamer Platzes Passierenden herangetreten, griffen ihn an den Armen sowie im Nacken und forderten ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen auf, meldete die Polizei. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, gaben sie den Informationen zufolge an, ein Messer mit sich zu führen.

Bei einer darauffolgenden Rangelei sei der Angegriffene zu Boden gegangen und weiterhin mit Tritten verletzt worden. Erst durch das Einschreiten von Zeug:innen hätten die Tatverdächtigen von dem 21-Jährigen abgelassen und seien geflüchtet.

Durch vor Ort installierte Überwachungskameras entstanden die Bilder, mithilfe derer die Polizei nun die Identität der zwei Tatverdächtigen feststellen konnte. Die weiteren Ermittlungen laufen noch. (Tsp)

