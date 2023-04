Fahndung nach Tankstellenraub Berliner Polizei sucht zwei maskierte Männer

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Berlin-Lankwitz sucht die Polizei mit Bildern nach zwei Tatverdächtigen.

Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, bedrohten die Gesuchten am 20. Februar 2023 in einer Tankstelle an der Kaiser-Wilhelm-Straße einen 28-jährigen Angestellten mit einer Handfeuerwaffe. Erbeutetes Geld sowie Zigaretten stopften sie in mitgebrachte Taschen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Attilastraße. Der Angestellte blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr.

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder aus einer Überwachungskamera auf ihrer Webseite bittet die Polizei nun um Mithilfe bei der Suche nach den beiden Tatverdächtigen.

Einer der beiden Tatverdächtigen. © Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.