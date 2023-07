Fahrerflucht mit Mietwagen Motorradfahrer und Beifahrerin bei Unfall in Berlin-Wedding schwer verletzt

In Berlin-Wedding ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer mit einem Motorrad zusammengestoßen und anschließend weggefahren. Der 32-jährige Motorradfahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Fahrer eines Mietwagens soll das entgegenkommende Motorrad den Angaben nach beim Linksabbiegen von der Schulstraße in die Turiner Straße übersehen haben. Daraufhin kam es zur Kollision. Anschließend soll der unbekannte Fahrer bisherigen Erkenntnissen nach kurz gehalten haben, dann aber mit dem Auto weggefahren sein.

Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden schwer an Kopf und Rumpf verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Tsp, dpa)