Fahrerin öffnet plötzlich Autotür Radfahrerin stürzt nach Dooring-Unfall in Berlin-Steglitz

Eine 63-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonnabend in Berlin-Lichterfelde auf der Jägerstraße in Richtung Oberhofer Platz gefahren, als sich plötzlich die Tür eines Autos öffnete. Das hatte zuvor die 52-jährige Fahrerin des Wagens am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Die Radfahrerin stürzte. Sie wurde dabei am Kopf und am Arm so schwer verletzt, dass sie jetzt stationär in einem Krankenhaus behandelt wird.

Erst vor zehn Tagen war eine Radfahrerin in Berlin-Mariendorf gegen eine plötzlich geöffnete Autotür geprallt. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)