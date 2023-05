Fahrradfahrer in Berlin umgefahren 37-Jähriger nach Unfall mit Reisebus in Klinik

Am späten Mittwochabend ist ein 37-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Berlin-Alt-Treptow erheblich verletzt worden. Laut Polizeiangaben habe ihn ein Reisebus umgefahren, der gegen 22.20 Uhr auf der Puschkinallee unterwegs gewesen sei.

Der 71-jährige Busfahrer fuhr demnach den Radfahrer an, als er nach rechts in die Elsenstraße einbiegen wollte. Das Fahrrad verhakte sich im Radkasten des Busses, wodurch der Radfahrer stürzte und sein Bein überfahren wurde. Der 37-Jährige kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an.