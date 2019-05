Der eine stahl täglich drei Räder in Pankow, insgesamt eine dreistellige Zahl. Andere klauten auf Bestellung und boten die Räder im Darknet an. Staatsanwaltschaft und Polizei haben jetzt den Kampf gegen Fahrraddiebe verstärkt - und es zeigen sich Erfolge. "Wir haben kürzlich acht Männer erwischt, die nun angeklagt werden. Drei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) dem Tagesspiegel. Hier gehe es um tausende Räder, die gestohlen wurden. "Wenn man bei der Strafverfolgung gezielt zusammenarbeitet, kann man Erfolg haben", so Behrendt. In Berlin werden täglich 83 Fahrräder gestohlen. Die Diebe sind professionell, man kann im Darknet bestimmte Modelle bestellen, die zügig geliefert werden.