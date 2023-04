Fahrzeuge angegriffen, Jobcenter beschmiert : Randalierer verwüsten Autos und Fassade in Berlin-Mitte

In der Nacht zum Sonnabend randalierte eine größere Gruppe in Mitte. An der Seydelstraße in Mitte soll Feuerwerk auf Autos geworfen worden sein. Die Fassade eines Jobcenters wurde mit Farbe beworfen.