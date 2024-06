Familiengerichte in der Krise „Müttern und Kindern ist Unrecht geschehen“

Herr Salgo, steckt unser Familiengerichtssystem in einer akuten Krise?

Ja, wir haben wir es mit einer Krise zu tun, die dringendes Handeln erfordert und deren Umfang nicht überschaubar ist. Es ist in etlichen Fällen gravierendes Unrecht geschehen – unter Beteiligung der Familiengerichtsbarkeit, der Kinder- und Jugendhilfe, teils auch der Polizei. Wie viele Betroffene es gibt, ist heute noch gar nicht vollständig abzusehen.

Was genau ist hier passiert?

Fest steht Folgendes: Bis heute nehmen Familiengerichte immer wieder bestens entwickelte Kinder aus intakten Eltern-Kind-Beziehungen heraus, teils mit Unterstützung der Jugendämter. Kinder, die keinerlei Auffälligkeiten zeigen, gute Schüler sind und in Schul- und Dorfgemeinschaft wie Sportvereinen oder Musikschulen integriert. Und das einzig und allein mit der Begründung, dass das Kind einen Umgang mit einem Elternteil ablehnt. Es sind etliche Kinder unterschiedlichen Alters aus ihrem Lebensumfeld herausgerissen worden, gegen ihren Willen und gegen den Willen ihrer Hauptbezugsperson, meist der Mutter. Diese Kinder wurden auf Anordnung des zuständigen Familiengerichts umplatziert, häufig mit Unterstützung von Gerichtsvollzieher, Polizei und Jugendamt. Das bedeutet, dass sie an ihnen und ihren Müttern unbekannte Orte verbracht. wurden

Dabei ist es zum Teil auch zum Einsatz von unmittelbarer körperlicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gekommen, ja es wurden auch Rammen zum Aufbrechen von Haustüren eingesetzt. Der Einsatz von Gewalt war von Familiengerichten ausdrücklich genehmigt worden. Und das, obwohl das Gesetz ausdrücklich die Anwendung staatlicher Gewalt verbietet, wenn das Kind herausgegeben werden soll, um das Umgangsrecht auszuüben.

Zur Person Ludwig Salgo © Uwe Dietmar, Goethe-Universität Ludwig Salgo ist Jurist und der Familienrechtsexperte, der sich seit über fünfzig Jahren mit der internationalen Forschungslage befasst. Er ist Seniorprofessor am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main, und berät regelmäßig politische Gremien zum Kindschaftsrecht.

Wie bewerten Sie das?

Hier sind massiv die Grundrechte dieser Kinder und ihrer Hauptbezugsperson, meistens die der Mütter, verletzt worden. Ihre Menschenwürde wurde missachtet, genauso wie ihre Persönlichkeitsrechte.

Nach der in- und ausländischen Forschungslage liegt bei Umgangsverweigerung möglicherweise ein Problem vor, aber keinesfalls eine erhebliche Kindeswohlgefährdung – wie diese Entscheidungen unterstellten, die eine solche Vorgehensweise des Staates rechtfertigen könnte. Dass unter solchen Umständen, die als Unrecht bezeichnet werden müssen, einzelne Mütter keinen anderen Weg sahen, als mit dem Kind unterzutauchen, ist nachvollziehbar. Ebenso wie die Flucht von Kindern aus Einrichtungen.

Diesen Fakten müssen wir uns jetzt erstmal stellen. Und dann müssen wir schauen, wie wir als Gesellschaft und als Staat damit umgehen. Wir werden dieses Unrecht nicht vollständig heilen können. Aber wir könnten es zumindest teilweise wieder reparieren, in dem wir aus den gemachten Fehlern lernen.

Wie konnte es so weit kommen?

Seit rund 20 Jahren werden Begriffe wie „PAS“, „Entfremdung“, „Bindungsintoleranz“ oder auch „Eltern-Kind-Symbiose“ zunehmend in familiengerichtlichen Verfahren in Deutschland verwendet. Und seitdem ist die Fachwelt im In- und Ausland hier intensiv bemüht, vor diesen erheblichen Fehleinschätzungen zu warnen und deutlich das sogenannte „Parental Alienation Syndrom“ (PAS) als wissenschaftlich nicht haltbar zurückzuweisen. Wir haben es hier einem Mythos zu tun, von fundierten und wissenschaftlichen Begriffen oder gar von einer Diagnose lässt sich nicht sprechen. Seit Langem schon gibt es also Warnungen aus der Fachwelt zu diesen Begriffen und deren Verwendung an Familiengerichten.

Die – eigentlich immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterworfene – Staatsgewalt glaubt hier aber trotzdem in einigen Fällen mit seinem ganzen Machtapparat reagieren zu müssen. Einzelne Familiengerichte als Organe des staatlichen Wächteramts kamen zur „Erkenntnis“, dass sie zum sofortigen Handeln verpflichtet seien, einzig und allein aus einem Grund, dass Kinder und Jugendliche den Umgang mit einem Elternteil verweigerten.

Nochmals: Es muss hier im Interesse von Familien und Kindern vor Verwendung dieser Begriffe in der behördlichen wie in der familiengerichtlichen Praxis, vor deren Deutungs- und Handlungsempfehlungen deutlich gewarnt.

Was sagt die aktuelle Rechtslage?

Das Bundesverfassungsgericht hat aktuell beschlossen, dass „Eltern-Kind-Entfremdung“ und „PAS“ als Begründung nicht ausreichen, um ein Kind aus seinem gewohnten Umfeld herauszureißen. Das Gericht hat vor kurzem auch festgehalten, dass Begriffe wie diese als „überkommen“ zu betrachten sind, für die es keine hinreichenden fachwissenschaftlichen Belege gibt. Das Kindeswohl muss nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts unabhängig von solchen Begrifflichkeiten sorgfältig in jedem Einzelfall geprüft werden. Das war ein wegweisender und wichtiger Beschluss.

Was folgt aus dieser gerichtlichen Entscheidung für Sie?

Umplatzierungen oder Umgangsregelungen, die auf Grundlage von „PAS“, „Bindungsintoleranz“ oder ähnlichen Begrifflichkeiten gefallen sind, müssen jetzt von Amtswegen überprüft werden. Und dann müsste man in einigen Fällen sicherlich zu dem Ergebnis kommen, dass hier massive Grundrechtseingriffe aufgrund von Fehlannahmen getroffen worden sind. Es gibt – Stand heute – auch einige Mütter, die aufgrund solcher Urteile in die Illegalität gegangen sind, um der Umplatzierung ihrer Kinder unter Zwang zu entgehen. Diesen Menschen ist Unrecht geschehen und es kann nicht sein, dass das so einfach stehen bleibt. Den Familiengerichten stehen in solchen Konstellationen in Überprüfungsverfahren Mittel und Wege zu sofortiger Abänderung zu. Auch und gerade hier muss jeder Fall penibel und sensibel untersucht werden.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Wenn der Staat einen Fehler macht, dann muss er aus meiner Sicht auch dazu stehen. Irren ist menschlich, aber im Irrtum zu verbleiben und keine Wiedergutmachung leisten zu wollen, das wäre aus meiner Sicht unverzeihlich. Hier muss es um eine umfassende juristische Aufarbeitung und eine Wiedergutmachung gehen. Verfahren, die schiefgelaufen sind, müssen von Amts wegen wieder aufgemacht werden. Diesen Kindern und diesen Eltern müsste man von staatlicher Seite mit Entschädigungsmaßnahmen entgegenkommen.

An wen richten Sie Ihre Kritik?

Das Bundesjustizministerium hätte hier klug und angemessen reagieren müssen, ohne in die richterliche Unabhängigkeit einzugreifen. Hierfür steht es aus meiner Sicht in der Verantwortung. Es hätte frühzeitig völlig unabhängige Gutachten mit in- und ausländischer Expertise einholen müssen, und dieses Wissen in vielfältiger Form an die unabhängige Justiz weiterleiten müssen. Das ist über Jahre bis heute nicht passiert, und so hat sich dieses Phänomen in Behörden und bei Familiengerichten mehr und mehr eingeschlichen und ausgebreitet.

Was müsste sich konkret rechtlich ändern?

Ich rechne noch vor dem Beginn der Sommerferien mit dem Referentenentwurf zur Kindschaftsrechtsreform aus dem Bundesjustizministerium. Der Minister hatte zunächst angekündigt, hier das Wechselmodell, also die hälftige Aufteilung der Kinder zwischen Eltern, als gesetzliches Leitbild einführen zu wollen. Das halte ich im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion für absolut abwegig. Das Wechselmodell kann kein Leitmodell im deutschen Kindschaftsrecht werden, das flächendeckend gegen den Willen von Betroffenen angeordnet wird.

Außerdem brauchen wir – wie sich an dieser Fehlentwicklung gezeigt hat – dringend die Umsetzung umfassender Qualifikation für Richterinnen und Richter an Familiengerichten, wie es das Gesetz seit 2022 bereits fordert, die Umsetzung passiert leider nicht flächendeckend. Das sind Versäumnisse, denn nur gut qualifizierte und Richter und Richterinnen können natürlich erkennen, falls sich kinderfeindliche Begriffe in Schriftsätzen und Gutachten einschleichen. Nur ein „wissender Richter“ kann als solcher seine unverzichtbare Unabhängigkeit wahren.