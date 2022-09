Faustschlag gegen den Kopf Taxifahrer in Berlin rassistisch beleidigt und geschlagen

Ein 37-jähriger Taxifahrer ist in Berlin-Spandau von seinem Fahrgast rassistisch beleidigt und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ihn der Passagier am Freitag rassistisch beleidigt und abrupt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Den Faustschlag habe ein in der Streitstraße arbeitender Zeuge beobachtet, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach gelang es dem Taxifahrer, seinen Fahrgast bis zum Eintreffen der Polizei im Taxi festzuhalten, indem er die Türen des Fahrzeuges zudrückte.

Die Polizisten führten bei dem 58-jährigen Tatverdächtigen einen freiwilligen Alkoholtest durch, dieser ergab einen Promillewert von 0,1. Da sich der mutmaßliche Täter jedoch in einem verwirrten Zustand befand und eine ältere Platzwunde am Kopf hatte, wurde er von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erster Behandlung überwiesen ihn die Ärzte in eine psychiatrische Abteilung. Der Taxifahrer erlitt durch den Faustschlag ein Hämatom am Kopf. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt zum genauen Tatbestand. (dpa)

