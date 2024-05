Fein speisen im Private Roof Club Freitags isst Berlin nun über der Spree zu Abend

Zu Abend speisen hoch über der Spree: „Dine me up“ lautet der Name eines neuen Dining-Formats in Berlin. Und bereits die Fahrt mit dem gläsernen Aufzug hoch zum Private Roof Club zwischen Oberbaumbrücke und East Side Gallery legt den Blick auf Spree und Friedrichshain-Kreuzberg frei.

Im fünften Stock angekommen, eröffnet sich ein Bild aus rustikalem Holz-Mobiliar und mehreren Tischen, in respektvollem Abstand zueinander, an denen gespeist werden kann. Das Herzstück ist allerdings die elegante freistehende Küchenzeile, auf der Küchenchef Frithjof Gernentz mit seinem Team möglichst saisonale Zutaten auf die Teller bringt.

Tagsüber verkehren im Private Roof Club häufig Unternehmen, jeden Freitagabend können Gäste mit einer kleinen Gruppe hier aufschlagen und einen Dinner-Abend unter Freunden genießen. Die Gastgeber wollen diesen speziellen Standort künftig auch Privatleuten zugänglicher machen. Dazu hat das Küchenteam ein Drei-Gänge-Menü mit unterschiedlichen Aromen und Texturen – von butterzart bis cremig-süß – kreiert. Vorab gibt es Sauerteigbrot und aufgeschlagene Misobutter sowie einen Appetizer, der als Überraschung daherkommt.

Im Mai wird als Vorspeise Schwertmuscheln, sautierter Mönchsbart und Muschel-Beurre Blanc serviert. Als Hauptgang kredenzt das Team Croquette von der Keule, gegrillte Poulardenbrust, lackierten Spargel und marinierte Aprikosen und als Dessert wartet eine karamellisierte Quark-Mousse mit pochiertem Rharbarber und Granola-Eis auf Gäste. Vegetarische Varianten sind ebenfalls möglich.

55 Euro kostet das Menü im Private Roof Club. © Private Roof Club

55 Euro kostet das Menü, inklusive Wasser, pro Person, weitere Getränke werden separat berechnet. Tickets müssen vorab online unter www.privateroofclub.de gebucht werden. Ein Angebot, das offenbar gut anzukommen scheint. Für Mai sind schon alle Freitage ausgebucht, die nächsten freien Tische gibt es ab Mitte Juni. Gut möglich, dass zur Sommersaison dann ein ganz neues Menü auf die Gäste wartet.