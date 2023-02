Festnahme in Berlin-Köpenick Mutmaßliche Diebe lassen Komplizen zurück

Ein Mann hat in Berlin-Köpenick einen mutmaßlichen Dieb gestellt. Der Anwohner beobachtete in der Nacht zum Donnerstag im Güldenauer Weg, wie sich drei Männer an einem Auto eines Nachbarn zu schaffen machten, wie die Polizei mitteilte. Als der Anwohner sich den Männern näherte, ergriffen sie die Flucht und stiegen in ein Auto.

Der Anwohner öffnete laut Polizei die Heckklappe und erreichte so, dass einer der Verdächtigen ausstieg. Der Fahrer fuhr los, ohne auf seinen Komplizen zu warten. Der Anwohner hielt den 31-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ob die Männer Beute machten, teilte die Polizei zunächst mit. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)

