Festnahme in Berlin-Wedding Beim Fahrraddiebstahl von Polizist beobachtet

Auf frischer Tat ertappt: Ein Mitarbeiter der Polizei hat am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Fahrraddieb in Wedding beobachtet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Beamte habe den Mann gegen 17:45 Uhr dabei entdeckt, wie er vor einer Bibliothek am Schillerpark an einem abgestellten Fahrrad werkelte und ihn angesprochen. Der 30-jährige Tatverdächtige versuchte zu flüchten, konnte daran jedoch vom Polizeimitarbeiter und von weiteren Zeug:innen gehindert werden, meldete die Polizei.

Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet und den 43-jährigen Beamten im Gesicht verletzt. Kurz darauf sei er durch die Besatzung eines alarmierten Einsatzwagens festgenommen und einem Polizeigewahrsam zugeführt worden.

Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen, heißt es in der Meldung. (Tsp)

Zur Startseite