Fête de la Musique 2024 Das sind die Highlights in allen Berliner Bezirken

Am Freitag findet in Berlin wieder die Fête de la Musique statt, bei der Musikerinnen und Musiker im ganzen Stadtgebiet zu kleinen Konzerten einladen. Das kostenlose, dezentrale Musikfest wird schon seit 1995 in Berlin am Tag des Sommeranfangs gefeiert und stammt eigentlich aus Frankreich. Diesmal gibt es fast 1000 Konzerte, die meisten finden draußen auf Straßen und Plätzen statt. Wir haben Tipps aus allen Bezirken gesammelt.