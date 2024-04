Feuer im Sanitärbereich ausgebrochen Zwei Mitarbeiter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Tegel verletzt

Bei dem Versuch, einen Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Tegel zu löschen, sind laut Polizei zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verletzt worden. Die 26 und 33 Jahre alten Männer seien am Freitag jeweils mit einer Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zunächst hieß es, es sei niemand verletzt worden bei dem erneuten Feuer in der Notunterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens.