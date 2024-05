Feuerwehr beendet Großeinsatz in Berlin-Steglitz 24 Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Steglitz sind am Morgen des Pfingstmontag mehrere Menschen verletzt worden. Zwischenzeitlich waren 100 Einsatzkräfte vor Ort, teilte die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X mit.

Das Feuer brach in einer Erdgeschoss-Wohnung aus. Außerdem kam es zu einem sogenannten Durchbrand in das erste Obergeschoss. Neun Löschtruppen waren mit Atemschutz im Einsatz.

Wie die Feuerwehr auf der Plattform X mitteilte, konnten die Einsatzkräfte 29 Menschen unter anderem mithilfe von Spezialgeräten aus dem Gebäude retten. Davon wurden 20 Personen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Eine weitere Person wurde bei dem Brand schwer verletzt. Sie kamen nach einer Versorgung durch Notärzte in Kliniken.

Die Brandbekämpfung in dem Wohnhaus in der Leydenallee sei aufgrund des dichten Wohnungsinventars besonders schwergefallen. In dem Gebäude hätte sich eine „sehr hohe Brandlast“ befunden, so ein Feuerwehrsprecher zum Tagesspiegel.

Das Treppenhaus war stark verraucht. Laut der Berliner Polizei war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Nachmittag war der Einsatz vorerst beendet. Am Abend soll die Brandstelle noch mehremals kontrolliert werden. (Tsp/dpa)