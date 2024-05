Feuerwehr im Einsatz Brand am Berliner Schlachtensee gelöscht

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen am Berliner Schlachtensee einen Brand gelöscht. Dort haben etwa 500 Quadratmeter Wald und Gestrüpp gebrannt, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen aus. 15 Kräfte waren im Einsatz. Nach mehr als drei Stunden war der Einsatz gegen 11.30 Uhr beendet.

Das Feuer brach in der Nähe der S-Bahn-Gleise aus, der Zugverkehr war laut Feuerwehr jedoch nicht beeinträchtigt. Eine Rauchsäule war zu sehen. Menschen seien nicht verletzt worden, so die Feuerwehr. Zu Ursache und Schaden gab es am Mittwochmorgen zunächst keine Informationen.

Die Feuerwehr wies auf der Plattform X darauf hin, dass die Gefahr von ähnlichen Bränden aufgrund des trockenen, warmen und windigen Wetters momentan sehr hoch sei. (Tsp, dpa)