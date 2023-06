Feuerwehreinsatz in Berlin-Blankenfelde Gartenlauben brennen nieder – Probleme bei der Wasserversorgung

Zu einem größeren Einsatz ist die Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag in Pankow ausgerückt. Wie ein Sprecher sagte, brannten gegen 1.40 Uhr zwei Gartenlauben und eine Garage am Kapellenweg im Ortsteil Blankenfelde. Die Feuerwehr war mit 84 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser zu verhindern.

„Ein großes Problem dabei war die schlechte Wasserversorgung“, sagte der Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel. Der nächste Hydrant für das Löschwasser habe sich etwa 300 Meter entfernt befunden. Laut BZ ist die betroffene Siedlung nicht an das Wassernetz angeschlossen, es gebe dort nur Tiefbrunnen. Deshalb habe der Einsatz bis in die Morgenstunden gedauert.

Eine Feuerwehrfrau erlitt einen Schwächeanfall und kam in ein Krankenhaus. Bewohner seien bei dem Brand nicht verletzt worden, so die Feuerwehr. Sie hätten sich selbst in Sicherheit gebracht.

Glück hatten auch zehn Koikarpfen: Sie wurden von den Einsatzkräften vom Grundstück gerettet und in einem sauberen Teich wieder ausgesetzt. (Tsp)