Feuerwehreinsatz in Berlin-Köpenick Toter nach Wohnungsbrand entdeckt

Bei Löscharbeiten in einer Wohnung in Berlin-Köpenick hat die Feuerwehr einen Toten geborgen. In der Wohnung brannten am Dienstagvormittag Einrichtungsgegenstände, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Trotz schneller Löschmaßnahmen habe die Person nur noch tot geborgen werden können. Weitere Angaben zu dem Toten lagen zunächst nicht vor. Die Wohnung befand sich im dritten Stock eines fünfgeschossigen Wohnhauses. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz, das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. Es habe keine weiteren Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher. (dpa)