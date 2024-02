Feuerwehreinsatz in Berlin Sportboot in Niederschöneweide steht in Flammen

Am Spreeufer an der Schnellerstraße in Niederschöneweide im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick musste in der Nacht zu Samstag die Feuerwehr anrücken: Ein vier Meter langes Sportboot stand dort in Flammen, wie die Berliner Feuerwehr auf Nachfrage des Tagesspiegel mitteilte. 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Der Morgenlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — morgens direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Angaben der Polizei und Feuerwehr zufolge wurden die Einsatzkräfte kurz nach 1 Uhr von den Bewohnern eines benachbarten Segelbootes alarmiert. Diese sollen von einer unbekannten Person darüber informiert worden sein, dass ein Gaskocher im Nachbarboot umgestürzt sei. Dann ergriff die Person die Flucht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 1.20 Uhr explodierten dann zwei Gasflaschen, die an Board gelagert waren. Durch schnelles Löschen konnten die Feuerwehrleute ein Sinken des Bootes und das Austreten von Betriebsstoffen verhindern. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen an Board befanden, waren auch zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

Laut einer Polizeisprecherin gibt es derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Eine fahrlässige Brandstiftung würde jedoch derzeit nicht ausgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.