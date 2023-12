Tagesspiegel Plus Feuerwerk, Waffen, tätliche Angriffe : So appelliert die Polizei vor der Silvesternacht an Berliner Eltern

Die Polizei verteilt an Schulen einen Infozettel, der um Kooperation beim Jahreswechsel wirbt. Für ein friedliches Silvester sollen Eltern Einfluss auf ihre Kinder nehmen.